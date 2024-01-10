Üye Girişi
Haberler

Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta bulunan 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen Bodrum Muğla Kurtarma Sahil Güvenlik Göçmenler Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title