Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta bulunan 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.