Bodrum Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik botları tarafından ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta 9'u çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.