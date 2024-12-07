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Bodrum Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salında bulunan 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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