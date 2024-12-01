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Bodrum Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bir can salındaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılanlar arasında 11 çocuk yer alıyor ve göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 11'i çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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