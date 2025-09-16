Bodrum Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 6'sı çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli de karada gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
500
