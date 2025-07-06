Bodrum Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik botta bulunan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı'yla (MORAD-16) lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi sevk edildi.
Ekipler tarafından durdurulan botta 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel