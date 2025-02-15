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Bodrum Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, aralarında çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen fiber karinalı lastik bot durduruldu.

Ekipler, lastik bottaki 5'i çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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