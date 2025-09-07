Bodrum Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salındaki 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 19 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel