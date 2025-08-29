Bodrum Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
