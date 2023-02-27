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Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 18 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 18 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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