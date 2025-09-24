Haberler

Bodrum Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot durduruldu. İçinde 7 çocuk bulunan 17 göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından bir lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 7'si çocuk 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı

Fenerbahçe efsanesinden Ali Koç'a bomba sözler: Bir kere aramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.