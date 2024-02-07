Bodrum açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce, hareketli lastik bot durdurularak yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.