Bodrum açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 2 lastik botta düzensiz göçmenler tespit edildi. 3'ü çocuk toplam 14 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik botlarda 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.