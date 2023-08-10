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Bodrum Açıklarında 12 Kaçak Göçmen Yakalandı, 25 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 12 kaçak göçmen yakalandı. Aynı bölgede geri itilen 25 kaçak göçmen ise kurtarıldı. Toplamda 38 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 25 kaçak göçmeni ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 8 Ağustos'ta saat 06.55'te Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı gün saat 08.10'da gelen ihbar sonrası yine Bodrum açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 13 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan toplam 38 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yunanistan Bodrum Güncel Haberler

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