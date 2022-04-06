Bodrum açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Bodrum açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, iki lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, iki lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 11 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler tarafından karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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