Bodrum Açıklarında 106 Düzensiz Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yelkenli teknede 102 düzensiz göçmen ve karada 4 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede ve karada 106 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu değerlendirilen bir yelkenli tekne ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 22'si çocuk 102 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla bağlantılı olarak Sahil Güvenlik ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı takip neticesinde, karada 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
