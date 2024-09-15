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Bodrum Açıklarında 102 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botlarda bulunan 102 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca geri itilen bir düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botlarda 102 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından farklı zamanlarda 3 lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan 3 lastik botta, 50'si çocuk 102 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler ayrıca Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 1 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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