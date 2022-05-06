Bodrum'a yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi müjdesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'a yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi müjdesi

AA - Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'a yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi müjdesi

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla'nın Bodrum ilçesine yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi yapılacağı müjdesini verdi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla'nın Bodrum ilçesine yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi yapılacağı müjdesini verdi.

Demir, sosyal medya hesabından konum bilgisi vererek yaptığı paylaşımda, Ortakent Mahallesi'nde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine ait 33 dönümlük bir alanının, üniversite öğrencileri için yurt ve spor tesisi yaptırmak üzere tahsis ettirdiklerini bildirdi.

Demir, planlama dahilinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yatırıma başlanacağını kaydederek, Bodrum'a ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Milletvekili, AK Parti, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title