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Bodrum'a 'Star Legend' Kruvaziyeri ile 286 Yolcu Geldi

Bodrum'a 'Star Legend' Kruvaziyeri ile 286 Yolcu Geldi
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Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 'Star Legend' isimli kruvaziyer, 286 yolcu ve 202 personel ile ilçeyi ziyarete geldi. Yolcular, pasaport işlemlerinin ardından tarihi yerleri gezip alışveriş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" isimli kruvaziyerle 286 yolcu geldi.

Bahamalar bayraklı 143 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Kuşadası Limanı'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren gemide, çoğu ABD'li 286 yolcu ve 202 personel bulunduğu belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik yerleri gezdi, çarşıda alışveriş yaptı.

İlçeyi günübirlik ziyaret eden geminin bir sonraki durağının Rodos Limanı olacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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