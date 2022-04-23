Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri 526 turist getirdi - Haberler

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Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri 526 turist getirdi

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri 526 turist getirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine gelen, sezonun ilk kruvaziyeri 'Artanıa', 526 turist getirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine gelen, sezonun ilk kruvaziyeri 'Artanıa', 526 turist getirdi. Turistler, ilçe merkezinde alışveriş yapıp, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi, bu sabah Rodos'tan geldi. Bahama bayraklı, 230 metre uzunluğundaki 'Artanıa' isimli kruvaziyer, 526 yolcu ve 448 personeliyle Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Ağırlıklı olarak Almanya uyruklu turistlerin olduğu gemiden inen yolcular, başta Kumbahçe olmak üzere ilçenin tarihi ve turistik alanlarında vakit geçirdi ve alışveriş yaptı. Kruvaziyerin saat 23.00'te İzmir'in Çeşme ilçesine hareket edeceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

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