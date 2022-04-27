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Bodrum'a sezonun ikinci kruvaziyer gemisi geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bodrum'a sezonun ikinci kruvaziyer gemisi geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ikinci kruvaziyer gemisi 'Seabourn Encore' 237 yolcuyla geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ikinci kruvaziyer gemisi 'Seabourn Encore' 237 yolcuyla geldi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, kruvaziyerleri ağırlamaya başladı. İlçeye geçen Cumartesi 526 yolcusuyla gelen Bahamalar bayraklı 230 metre uzunluğundaki 'Artania' isimli kruvaziyerin ardından ikinci büyük yolcu gemisi bugün geldi. Ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz uyruklu 237 yolcusu, 443 personeliyle İzmir'in Çeşme ilçesinden Bodrum'a gelen 210 metre uzunluğunda 28 metre genişliğindeki Bahama bayraklı 'Seabourn Encore', Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

Gemiden inen yolcular, ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, tarihi yerleri gezdi. Kimileri de serinlemek için denize girdi. Geminin gece saatlerinde Yunanistan'ın Rodos adasına hareket edeceği bildirildi.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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