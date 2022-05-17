Bodrum'a sezonun 11'inci yolcu gemisi geldi - Haberler

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Bodrum'a sezonun 11'inci yolcu gemisi geldi

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'a sezonun 11'inci yolcu gemisi geldi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, sezonun 11'inci kruvaziyeri, 224 metre uzunluğundaki 'Seven Seas Explorer' 265 yolcu ile geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, sezonun 11'inci kruvaziyeri, 224 metre uzunluğundaki 'Seven Seas Explorer' 265 yolcu ile geldi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Sezonun 11'inci yolcu gemisi, Marshall Adaları bayraklı, 224 metre uzunluğundaki 'Seven Seas Explorer', saat 07.00'de Kuşadası Limanı'ndan Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirlendi. Gemide İngiltere ve ABD uyruklu olmak üzere 265 yolcu ile 530 personel bulunuyor. Yolcular, işlek caddelerde vakit geçirirken, aynı zamanda turistik noktaları ziyaret etti. Bazı turistler de denize girerek vakit geçirdi. Geminin saat 17.00 sıralarında Antalya Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Kafe işletmecisi Ahu Oğuztan, "Gelen yabancı turistler Bodrum'a büyük katkı sağlıyor. Alışveriş yaptıklarını da görüyoruz, bu bizi mutlu ediyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

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