Bodrum'a sezonun 10'uncu yolcu gemisi geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'a sezonun 10'uncu yolcu gemisi geldi

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'a sezonun 10'uncu yolcu gemisi geldi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, sezonun 10'uncu kruvaziyeri 'Mein Schiff Herz' 1270 yolcu getirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, sezonun 10'uncu kruvaziyeri 'Mein Schiff Herz' 1270 yolcu getirdi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'a lüks yat ve kruvaziyer hareketliliği devam ediyor. Sezonun 10'uncu yolcu gemisi olan Malta bayraklı 263 metre uzunluğundaki 'Mein Schiff Herz' saat 18.30 sıralarında Yunanistan'ın Iraklion Liman'ından hareket ederek Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demir attı. Gemide ağırlıklı olarak Alman uyruklu olmak üzere 1270 yolcu ve 651 personelin bulunduğu öğrenildi. Kente gelen yabancı turistler, tarihi noktaları gezerken, işlek cadde ve sokaklarda vakit geçirdi. Yolcu gemisinin, yarın akşam saatlerinde Mykanos'a gitmek üzere hareket edeceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title