Bodrum'a kruvaziyer turist akını

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Mein Schiff 6" isimli kruvaziyer ile 2 bin 571 yolcu geldi.

Malta Bayraklı 281 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı. Kandiye Limanı'ndan gelen gemide çoğu Alman 2 bin 571 yolcu ile 910 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi. Yolculardan bazıları da bisikletle şehir turuna çıktı.

Gemi akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.