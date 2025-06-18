Bodrum'a İlk Defa Gelen AROYA Cruises Yolcuları Coşkuyla Karşılandı

Bodrum'a İlk Defa Gelen AROYA Cruises Yolcuları Coşkuyla Karşılandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Malta bayraklı AROYA Cruises'ın ilk seferinde 1646 yolcuya ev sahipliği yaptı. Yerel halk oyunları ve bando eşliğinde karşılanan yolculara, mandalina lokumu ve limonata ikram edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine ilk kez gelen AROYA Cruises'de bulunan yolcular, bando ve halk oyunları ekibiyle karşılandı, kırmızı halı serilen yolculara yerel ürünler ikram edildi.

Malta bayraklı AROYA, Bodrum Cruise Port'a demir attı. Bu yıl Bodrum'a 12 sefer yapması planlanan gemide 1646 yolcu ve 1472 mürettebat bulunuyor.

Gemi, Türk ezgileri çalan bir bando ve yerel halk oyunları ekibince karşılandı. Kendileri için serilen kırmızı halıda yürüyen yolculara, mandalina lokumu, mandalina cipsi ve limonata ikram edildi.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, AROYA'nın rotasında yer almanın Bodrum'un eşsiz enerjisinin ve kültürel zenginliğinin uluslararası alanda takdir gördüğünün güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bu ilk ziyaretin, uzun soluklu ve karşılıklı fayda sağlayacak bir işbirliğinin başlangıcı olacağına inandıklarını ifade eden Güngör, "Aroya'nın Bodrum'a gelişi, sadece kruvaziyer turizminin çeşitliliğini zenginleştirmekle kalmıyor aynı zamanda destinasyonumuzun özgün çekiciliğini ve benzersiz misafirperverliğini de bir kez daha ön plana çıkarıyor. Bu sefer, aynı zamanda uzun süredir titizlikle sürdürdüğümüz pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin de somut bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Bodrum'un önümüzdeki dönemde çok daha fazla kruvaziyer gemisine ve yolcuya ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

Gemi gece saatlerinde İstanbul Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin yüzen ordusu yola çıktı

Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin yüzen ordusu yola çıktı
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor

Tahran'a yeni saldırı! İsrail'in iddiası doğruysa kıyamet kopacak
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
AB: İran'da rejim değişikliği, AB'nin üzerinde mutabık kaldığı pozisyon değil

İran'da rejim değişikliği hedefine kapılar kapandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan

Milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Manchester United satışa koydu! Altay Bayındır'a Türkiye'den sürpriz talip

Manchester United satışa koydu! Altay'a Türkiye'den sürpriz talip
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.