Bodrum'a iki kruvaziyer ile 2 bin 611 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine 'Resilient Lady' ve 'SeaDream I' isimli kruvaziyer gemileriyle toplam 2.611 yolcu geldi. Gemiler, tarihi ve turistik yerlere ziyaret gerçekleştiren yolcularıyla Bodrum'da bir gün geçirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Resilient Lady" ve "SeaDream I" kruvaziyerleri 2 bin 611 yolcu getirdi.
Yolcularının çoğu ABD'li olan Bahamalar bayraklı gemiler, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.
Rodos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a ulaşan 277 metre uzunluğundaki "Resilient Lady" kruvaziyerinde, 2 bin 529 yolcu ile 1143 personel bulunuyor. Gemi Mikonos Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan hareket edecek.
Santorini Limanı'ndan gelen 104 metre uzunluğundaki "SeaDream I" kruvaziyerinde ise 82 yolcu ile 94 personel yer alıyor. Geminin bir sonraki durağının Siros Limanı olacağı öğrenildi.
Gemilerdeki turistler, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı turistler tarihi yerleri ziyaret etti.

Kaynak: AA / Osman URAS - Güncel
