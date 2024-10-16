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Bodrum'a İki Kruvaziyer Gemisi Geldi

Bodrum'a İki Kruvaziyer Gemisi Geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesi, toplam 1689 yolcu taşıyan iki kruvaziyer gemisini ağırladı. Turistler, tarihi noktaları gezip güneşli havanın tadını çıkardı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, iki kruvaziyer gemisi toplam 1689 yolcu getirdi. Gemiden inen turistler, ilçedeki tarihi noktaları gezdi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Malta bayraklı 181 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi 'Azamara Pursuit', büyük bölümü ABD'li olmak üzere toplamda 651 yolcu ve 390 personeliyle Bodrum'a gelerek, demirledi. Yolcu gemisinin saat 22.00'da Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Kente gelen bir diğer kruvaziyer ise Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki 'Astoria Grande' oldu. Amasra Limanı'ndan gelen gemide ağırlıklı olarak Rus uyruklu olmak toplam 1029 yolcu ve 446 personel bulunduğu belirtildi. Her iki gemiden inen turistler ilçedeki tarihi noktaları gezip, güneşli havanın tadını çıkardı.

'Azamara Pursuit'in saat 22.00'da Yunanistan'ın Santorini Limanı'na, Astoria Grande'nin ise saat 23.00'te Marmaris"e gitmek üzere demir alacağı bildirildi.

Haber-Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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