Bodrum'a Gelen Star Legend Kruvaziyeri 287 Yolcu Taşıdı
Malta bayraklı Star Legend isimli kruvaziyer, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşarak 287 yolcuyu ağırladı. Yolcular, tarihi ve turistik yerleri gezdi, alışveriş yaptı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" isimli kruvaziyerle 287 yolcu geldi.
Malta bayraklı 159 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.
Kuşadası Limanı'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren gemide, çoğu ABD'li 287 yolcu ve 203 personel bulunduğu belirtildi.
Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik yerleri gezdi, çarşıda alışveriş yaptı.
İlçeyi günübirlik ziyaret eden geminin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı bildirildi.