Bodrum'a 'Evrima' Kruvaziyeriyle 254 Turist Geldi

Bodrum'a 'Evrima' Kruvaziyeriyle 254 Turist Geldi
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Malta bayraklı 190 metrelik 'Evrima' kruvaziyeri, Bodrum Cruise Port Limanı'na 254 yolcu getirdi. Turistler, sahilde gezinti yaparak yerel alışveriş ve tarihi yerleri ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Evrima" isimli kruvaziyerle 254 yolcu geldi.

Patmos Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 190 metrelik gemi, Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 254 yolcu ve 260 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyen turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

"Evrima" günübirlik ziyaretin ardından gece Rodos Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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