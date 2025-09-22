Bodrum'a Dev Kruvaziyerle 1769 Turist Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" kruvaziyeri 1769 turist getirdi.

Santorini Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğu İngiliz 1769 yolcu ile 733 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılarak sahilde yürüyüş yaptı. Bazıları Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ile çarşıyı gezdi, bazıları da tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Geminin bir sonraki durağı Alanya Limanı olacak.