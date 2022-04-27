BODRUM'A DENİZDEN 237 TURİST GELDİ - Haberler

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BODRUM'A DENİZDEN 237 TURİST GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesine sezonun ikinci kruvaziyeri 'Seabourn Encore' 237 turist getirdi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesine sezonun ikinci kruvaziyeri 'Seabourn Encore' 237 turist getirdi.

Bodrum'a sezonun ikinci yolcu gemisi geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinden, dün akşam hareket ederek sabah saatlerinde Seabourn Encore Kumbahçe gemi yanaşma iskelesine yanaştı. Bahama bayraklı Seabourn Encore, büyük bölümü ABD ve İngiliz uyruklu olmak üzere toplam 237 turist getirdi. 211 metre uzunluk, 36 metre genişliğindeki 443 personeli bulunan yolcu gemisi Seabourn Encore'dan inen turistlerde bazıları ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerken bazıları da sahilde kafeterya ve restoranlarda oturup, çarşıda gezerek bol bol alışveriş yaptı. Seabourn Encore, bu gece Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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