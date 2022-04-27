Bodrum'a Bahama bandıralı kruvaziyerle 237 turist geldi - Haberler

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Bodrum'a Bahama bandıralı kruvaziyerle 237 turist geldi

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'a Bahama bandıralı kruvaziyerle 237 turist geldi

"Seabourn Encore" isimli kruvaziyerle, Muğla'nın Bodrum ilçesine 237 turist geldi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - "Seabourn Encore" isimli kruvaziyerle, Muğla'nın Bodrum ilçesine 237 turist geldi.

Bodrum Cruise Port Limanı iskelesine yanaştırılan Bahama bayraklı 179 metrelik gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz uyruklu 237 yolcu ile 443 mürettebat bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, kıyıdaki restoranlarda yemek yedi, Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı.

Çıktığı tur kapsamında Çeşme Limanı'ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Rodos'a hareket edeceği bildirildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Bahama, turist, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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