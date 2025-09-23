Bodrum'a 743 Yolcu Getiren 'Explora I' Kruvaziyer Gemisi Limana Yanaştı

Haberler

Malta bayraklı 'Explora I' isimli kruvaziyer, Rodos Limanı ziyaretinin ardından Bodrum Cruise Port'a yanaşarak toplamda 743 yolcuyu Muğla'ya getirdi. Yolcular, Bodrum'un tarihi ve turistik alanlarını gezip alışveriş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyer, 743 yolcu getirdi.

Rodos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Malta bayraklı yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

248 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu ABD'li 743 yolcu ve 656 personel bulunduğu belirtildi.

Akşam Samos Limanı'na hareket edecek gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezdi, tarihi ve turistik alanları ziyaret edip alışveriş yaptı.

