Bodrum'a 283 Yolcu Getiren Evrima Kruvaziyeri İskelesine Yanaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Evrima" kruvaziyeri, 283 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 190 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu ABD'li 283 yolcu ile 261 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Kruvaziyer, akşam saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek.