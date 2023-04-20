BODRUM'A 12 SAATTE 15 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI, JANDARMA DENETİMLERİ ARTTIRDI

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesi arefe günü tatilci akını başladı. Bodrum'a son 12 saat içerisinde 15 bin araç giriş yaptı, jandarma kent girişinde araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler ilçeye akın etti. Kente son 12 saat içerisinde 15 bin araç giriş yaptı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Güvercinlik Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar katıldı. Kaymakam Bayar, araç sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlarken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Jandarma ekipleri çocuklara düdük dağıtırken sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılar içeren broşür verdi. Bodrum'da genelinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'yi geçerken, trafikte yoğunluk yaşandı.

'SÜRÜCÜLERE TRAFİKTE DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA RİCADA BULUNUYORUZ'

Denetimler sonrası basın açıklaması yapan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, 'Bakanlığımızın talimatıyla ayın 14'ünde ilçemizdeki denetimlerimizi arttırdık. Yayaların çok yoğunlaştığı bölgelerde trafik denetimlerimizi arttırdık. Otogarın giriş çıkışında denetimler arttırıldı. Otobüsler özel olarak denetleniyor. Sürücülerimize trafikte dikkatli olmaları konusunda ricada bulunuyoruz ve herkese şimdiden iyi bayramlar diliyoruz" dedi.