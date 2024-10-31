Bodrum'a 10 Ayda 1.1 Milyon Yabancı Turist Geldi

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 10 ayda hava ve deniz yoluyla 1 milyon 100 bin yabancı turist geldi. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "İnşaat yasağı, bu yıl 1 Kasım'a uzatıldı ve turizmcileri sevindirdi. İnşaat sezonun geç başlaması turizm sezonunun uzaması demek oluyor. İnsanlar buraya deniz, kum dışında dinlemeye geliyor" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da turizm hareketliliği sürüyor. Bodrum'da hava sıcaklığı 25 derecelerde seyrederken, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi. Bodrum'a 10 ayda hem hava hem deniz yoluyla 1 milyon 100 bin yabancı turist gelirken; inşaat yasaklarının 1 Kasım'a uzatılması ile sezonun uzadığını söyleyen turizmciler, kış döneminde de hareketliliğin devam edeceğini aktardı.

'AMACIMIZ, TURİZM SEZONUNU UZATMAK'

Bodrum'a gelen yabancı misafirlerin ortalama 1 hafta konakladığını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bu yıl başlangıcı sezonda biraz sıkıntılı başladı. Temmuz ayı itibarıyla bu kırılmış oldu. Temmuzdan itibaren iç pazarın da desteklemesiyle Bodrum'da bir düzelme başladı ve iyi gitti. Herhangi bir sorun çıkmadan 2024 yaz turizm sezonunu kapatmış olduk. Havaların bu dönemde sıcak olmasından dolayı özellikle hafta sonları iç pazarda Bodrum yıllardır tercih ediliyor. Amacımız, turizm sezonunu hep uzatmaktı. 12 ay turizm için kademe kademe gidiyor. İnşaat yasağı, bu yıl 1 Kasım'a uzatıldı ve turizmcileri sevindirdi. Turizme önem gösterildiğini görüyoruz. İnşaat sezonun geç başlaması turizm sezonunun uzaması demek oluyor. İnsanlar buraya deniz, kum dışında dinlemeye geliyor" dedi.

'EN ÇOK KONAKLAMAYI İNGİLTERE YAPIYOR'

Alişir Şahin, "Bunun yanı sıra Bodrum'a İngiltere üzerinden kış döneminde uçuşlar devam edecek. İç pazarda da aynı şekilde uçuşlar devam ediyor. Bununla birlikte havalar da sıcak ve insanlar bu sıcak havayı fırsat bilip, Bodrum'a gelmeye devam edecek. Kış döneminde başta su altı müzemiz olmak üzere kültüre anlamda ziyaret noktalarıyla Bodrum tercih edilmeye devam edecek. Geçen seneye yabancı turist rakamlarında yüzde 12 oranında bir artışla sezona başlamıştık. Şu an ise geçtiğimiz seneyle oranlar yakın oldu. Dış pazarda herhangi bir kayıp yaşamadık. İç pazarda bir daralma oldu ama şu an kış dönemiyle birlikte talepler devam ediyor. Deniz ve hava yoluyla birlikte Bodrum'a toplamda 1 milyon 100 bin yabancı misafir geldi. Bodrum'da birinci pazar yıllardan beri İngiltere, bu sene Polonya çok iyi gidiyor. Onu Rusya takip ediyor. Yabancı misafirlerin ortalama konaklama süreleri 7 gündür. En çok konaklamayı İngiltere yapıyor. İngiltere pazarı, en iyi pazar ve hiç kaybetmemiz lazım. Kış döneminde Avrupa'da fuarlara katılacağız. Turizmciler olarak 2025 sezonuna hazırlanmaya başladık" diye konuştu.

'BODRUM'U EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ'

Kış döneminde Avrupa'dan Bodrum'a direkt uçuşların başladığını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise "Hava yolu verilerine göre ortalamanın üzerindeyiz. Kruvaziyer turizmi de çok iyi gitti. Eksilme yok. Bodrum'a planlanan seferler sezon boyunca devam etti. Hava yoluyla 985 binin üzerinde yabancı turist geldi. İngiliz hava yolları Bodrum'a uçuşları, 15 Kasım'a kadar uzattı. Bodrum-Londra arasında direkt uçuşlar başladı. İrlanda-Bodrum arasında uçuşlar başlayacak. Gelen misafirlerimize iyi hizmet vererek onları memnun etmemiz gerekiyor. Kış dönemi için bu önemli bir gelişmedir. İnşaat yasağı, 1 Kasım'a kadar uzatıldı ve bizim taleplerimiz de bu yöndeydi. Umarım bu gelecek sene içerisinde de aynı şekilde devam eder. Şimdi fuar zamanı, yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara çalışacağız. Bodrum'u en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.