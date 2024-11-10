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Bodrum 2024 Turizm Sezonunu Rekorla Kapattı

Bodrum 2024 Turizm Sezonunu Rekorla Kapattı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi, 2024 turizm sezonunda 98 kruvaziyer ile toplamda 118 bin 83 yabancı turisti ağırladı. Ayrıca, 722 feribot seferinde 138 bin 851 kişi Bodrum'u ziyaret etti. 2025 yılı için 121 yeni kruvaziyer seferinin planlandığı bildirildi.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 2024 turizm sezonu içerisinde 98 kruvaziyer ile 118 bin 83 yabancı turist geldi. İlçeyi ayrıca 722 feribot seferiyle 138 bin 851 kişi ziyaret etti.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum kruvaziyer turizminde bu yıl rekor sayıda yolcu ağırlayarak 2024 sezonunu kapattı. Bu yıl toplam 98 kruvaziyeri ağırlayan Bodrum, 118 bin 84 turiste ev sahipliği yaptı. Ayrıca Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi, 722 feribot seferi ile de 138 bin 851 feribot yolcusunun uğrak noktası oldu. Yıl boyunca daha önce Bodrum'u ziyaret etmemiş 10 gemiyi ağırlayan liman, 7 Nisan 2024'te Silver Spirit yolcu gemisi ile açtığı sezonu, yine aynı geminin ziyareti ile 8 Kasım 2024 günü tamamladı.

Öte yandan, Bodrum'a 2025 yılı için şimdiden 121 kruvaziyer seferinin planlandığı belirtildi.

Haber: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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