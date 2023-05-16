Böceklerin Zarar Verdiği Ahşaplar Çinli Ustanın Elinde Eserlere Dönüşüyor

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Hengshui kentinde bir ahşap ustası, üzerinde böceklerin açtığı oyuklar bulunan ahşapları kullanarak 400'den fazla benzersiz el oyması eser yarattı.

Chen Yongshun, ahşabı kemiren böcekler tarafından oluşturulan karmaşık oyukların eşsiz ve doğal bir güzellik taşıdığına inanıyor.

SES 1 (Çince): CHEN YONGSHUN, Ahşap ustası:

"Böceklerin ağaçları kemirmesi üç doğal olay yaratabilir: böcek deseni, solucan deliği ve ağaç yumrusu. Bunların üçü de bana doğanın güzelliğini hissettiriyor."

Ahşap oymacılığı, 2019'da Hengshui'de il düzeyindeki Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi.

SES 2 (Çince): CHEN YONGSHUN, Ahşap ustası:

"Bu sanat türü, somut olmayan kültürel miras olarak kabul edildi. Amacım, bu eşsiz sanatı daha fazla insana tanıtmak ve gelişimini desteklemek için çalışmak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'den bildiriyor.

(XHTV)