Böcek'ten 19 Mayıs Mesajı: Gençlik ve Cumhuriyet Vurgusu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Böcek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs'ın sadece tarih değil, bağımsızlığın, inancın ve kararlılığın adı, Cumhuriyet'in ilk adımı olduğunu belirtti.

Türk milletinin kaderini değiştiren, tarihi bir dönüm noktası olan 19 Mayıs'ın bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, esaret zincirlerini kırarak özgürlüğe yürüdüğü gün olduğuna dikkati çeken Böcek, "İşgal altındaki bir vatanda umudun ve direncin liderliğini yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' diyerek başlattığı bu yürüyüş, halkın iradesine dayanan Cumhuriyetimizin de temelini oluşturdu. Atatürk, büyük bir devrimi gerçekleştirmekle kalmamış, onu geleceğe taşıyacak yegane gücün Türk gençliği olduğunu da ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Böcek, 19 Mayıs'ın sadece gençliğe hediye değil, aynı zamanda görev, inanç ve büyük bir sorumluluğun ifadesi olduğunu vurguladı.

Gençlerin, ülkenin ümidi ve geleceği olduğunu belirten Böcek, şunları kaydetti:

"Gençliğin, Cumhuriyet'in temellerini sağlamlaştıracak ve onu daha da ileriye taşıyacak güce ve donanıma sahip olduğuna inanan Atatürk, 'Gençler, yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.' sözüyle siz gençlere olan güvenini dile getirmiştir. Ata'mızın açtığı yolda, onun devrim ve ilkelerinden ayrılmadan ülkemizin aydınlık yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. Bunun için Ata'mızın 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin değerlerini sahiplenmeli ve Ata'mızın Gençliğe Hitabe'de söylediği gibi bu değerleri her koşulda savunmalısınız. Unutmayın, bugün hepimize düşen en önemli görev, 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesini sonsuza dek taşımak, milli birlik ve beraberlik duygusunu her daim canlı tutmaktır."

Böcek, herkesi yarın saat 19.30'da Konyaaltı Varyant'tan başlayacak fener alayı ile Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Ceza konserine davet etti.