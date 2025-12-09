İzmir'de binadaki ilaçlamanın ardından ölen bebek için ikinci kuruldan da "ilaçtan zehirlendi" görüşü

İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın yaşamını yitirmesine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaada bebeğin, binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 11 Kasım 2024'te Kahramanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında tahtakurusu için yapılan ilaçlamanın ardından 3. katta yaşayan Altay Toprak bebeğin ölmesi ve 3 kişinin zehirlenmesiyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kesin ölüm nedenine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulundan istenen mütalaa da soruşturma dosyasına girdi.

Kurulun 15 sayfalık mütalaasında, bebeğin travmatik tesirle öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığına yer verildi.

Binada ilaçlama yapıldıktan sonra bebek, anne ve babada zehirlenme bulgularının ortaya çıktığının anımsatıldığı mütalaada, 3 gün sonra bebeğin solunum sıkıntısı, kusma, genel durum bozukluğu şikayetiyle hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Bebeğin, yapılan muayene ve tetkikleri sonrası zehirlenme ön tanısıyla hastaneye yatırıldığı aktarılarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Tedaviye rağmen klinik durumu kötüleşerek 14 Kasım 2024'te hastanede öldüğünün kayıtlı olduğu, otopsisinde ölüme neden olabilecek travmatik değişiklik tespit edilmediği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular ile iç organların histopatolojik incelemesinden elde edilen bulgular, olay yeri inceleme bulguları ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında, bebeğin ölümünün kalmakta olduğu binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur.?"

"Kullanılan ilaçların tamamı tarımsal amaçta kullanılması gereken ilaçlar"

Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, AA muhabirine, Altay bebeğin böcek ilaçlaması sonucunda zehirlenmiş olduğunun oy birliğiyle mütalaa edildiğini söyledi.

Bu aşamadan sonra savcılığın iddianame düzenleyerek dava açmasını beklediklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Acılı aile bu sürecin içerisinde çok yıprandı. Bir an önce sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Son dönemde gündemimizde böcek ilaçlaması sonucu zehirlenmeler maalesef çok yoğun yer aldı. Bu kullanılan ilaçların tamamı tarımsal amaçta kullanılması gereken ilaçlar. Maalesef buna ilişkin yönetmelik 'böcek ilaçlaması yapan kişinin sorumluluğunda' olduğunu söylüyor. 'Bir sorumlulukla birlikte bu ilaçlama evlerde yapılabilir' gibi bir anlam çıkıyor. Bunun engellenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım'da, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve E.G. (44) tutuklanmış, bir süre sonra hakimlik kararıyla serbest bırakılmış, firmada işi organize eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kınalı'nın yaşamını yitirmesine ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan mütalaada da bebeğin kimyasal fosfin gazı sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.