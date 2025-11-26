Böcek Ailesinin Ölümü: Gözaltındaki Sektör Çalışanları Serbest Bırakıldı
İstanbul Fatih'te zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, adli tıp raporunun ardından tutuklu olan kafe sahibi ve diğer esnaflar serbest bırakıldı. Ölüm nedeninin böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendiği bildirildi.
FATİH'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunun açıklanmasının ardından, tutuklu bulunan kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısı serbest bırakıldı.
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreççi Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T., Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda ölüm nedeninin 'böcek ilacı zehirlenmesi' olarak belirlenmesi üzerine serbest bırakıldı.