Bocce oynayarak zinde kalan Edirne Huzurevi'nin '70'lik delikanlıları' şampiyonluk hedefliyor

Edirne Huzurevi'nde bocce oynayarak zinde kalan "70'lik delikanlılar", bölge genelinde elde ettiği başarılarına yenilerini ekleyerek Türkiye şampiyonluğu hedefliyor.

Huzurevinde 7 yıl önce kurulan bocce takımı, huzurevi sakinlerinin en çok ilgi gösterdiği spor etkinliklerinin başında geliyor.

Edirne Huzurevi'nin en üst katında kurulan sahada günde 2 antrenman yapan takım oyuncuları, bocce oynayarak hem zinde kalıyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

Her yıl yapılan Türkiye 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nde mücadele eden 6 kişilik takım, ilk olarak diğer huzurevlerinden oluşan bocce takımlarıyla yarışacakları Marmara Bölgesi birinciliğini hedefliyor.

Kurulduğu günden bu yana bölgesel şampiyonluklar elde eden bocce takımı, yıl içinde yapılacak grup müsabakalarını ilk sırada bitirip Türkiye finalleri için çalışıyor.

"Hedeflerimiz güzel dereceler kazanmak"

Takım kaptanı Dağıstan Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzurevine geldikten bir ay sonra bocce oynamaya başladığını söyledi.

Huzurevinde 5 yıldır kaldığını ve bu sporu yaptığını anlatan 75 yaşındaki Ergün, çalışmaların aralıksız sürdüğünü, amaçlarının zirveye çıkmak olduğunu ifade etti.

Bocce sporunun hayatına zevk kattığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Sabah ve öğlen olmak üzere günde 2 kez antrenman yapıyoruz. Amacımız bölge şampiyonluğu ve ardından Türkiye şampiyonasında yüksek derece elde etmek. Bocce bize zamanı ayarlamayı öğretiyor. Stresimizi atıyoruz. Spor yaparak zinde kalıyoruz. Aynı zamanda müsabakalara katılmak için gittiğimiz kentlerde yeni arkadaşlarla tanışıyoruz. Onlarla güzel arkadaşlığımız gelişiyor ve bu sayede sosyalleşiyoruz. 5 yıldır bocce oynadığım için iyi bir tecrübe elde ettim. Hedeflerimiz güzel dereceler kazanmak."

Takımın oyuncularından 67 yaşındaki Ali Ceviz ise bocce sporuyla sağlık sorunlarını aştığını dile getirdi.

Boccenin hem zihni hem de bedeni çalıştırdığını anlatan Ceviz, "Pandemi döneminde dışarı çıkamadığımız için yürümekte zorluk çektiğim dönemler oldu. Bocce oynayarak bu durumu aştım. Bocce turnuvalarında başarı elde ederek Trakya şampiyonu olduk. Şimdiki hedefimiz Türkiye şampiyonluğu ve ondan sonra olursa yurt dışına gitmek. Hedefimizi büyüterek ilerliyoruz. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor." diye konuştu.

Edirne Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak da huzurevinde kalan yaşlıların sosyalleşmeleri ve spor yapmaları için imkanlar sağladıklarını belirtti.

Bocce takımının başarılar elde ettiğini vurgulayan Irmak, hedeflerinin Türkiye şampiyonasına katılmak ve dereceye girmek olduğunu dile getirdi.

Takımda ayrıca Mustafa Kılıç (68), Salih Çalış (67), Binnur İpekten (68) ve Halim Durmaz (73) da yer alıyor.