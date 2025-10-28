Haberler

Böbrek Hastası Çiftin Motosikleti Hırsızlık Kurbanı Oldu

Güncelleme:
Adana'da diyaliz tedavisi gören Yunus Emre Tokay ile eşi Emine Tokay'ın motosikleti evlerinin önünden çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayı, çiftin gündelik işlerini zorlaştırdı.

ADANA'da böbrek yetmezliği tedavisi gören Yunus Emre Tokay (34) ile eşi Emine Tokay'ın (32), gündelik işlerini yürütmek ve diyaliz tedavisine gidip gelmek için satın alıp kullandıkları motosikletleri evlerinin önünden çalındı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken, çift motosikletin bulunmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Kentte dönercilik yapan Yunus Emre Tokay ile eşi Emine Tokay, 13 yıl önce evlendi. Evliliğin ilk yıllarında Yunus Emre Tokay'a böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İki kez böbrek nakli yapılan Tokay'ın vücudu organları kabul etmeyince diyaliz tedavisine başlandı. Çift, hem gündelik işlerini kolaylaştırmak hem de Yunus Emre Tokay'ın diyaliz tedavisine rahatça gidebilmesi amacıyla bir motosiklet satın aldı. Tokay çifti, 19 Ekim'de motosikletlerini Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi Bakım Yurdu Caddesi'ndeki evlerinin önüne park edip zincirle kilitledi. Sabah dışarı çıktıklarında motosikletin yerinde olmadığını fark eden Tokay çifti, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde motosikletin zincirinin kırılarak çalındığını gören Yunus Emre ve Emine Tokay, durumu polise bildirdi.

'NASIL ÇALDIKLARINA ANLAM VEREMEDİK'

Olayın yaşandığı gün motosikletin demir direkte bağlı olduğunu belirten Emine Tokay, hırsızların geliş anını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Tokay, "Motosikletimiz gece saatlerinde kilitliyken, 00.30 sıralarında hırsızlar keşif yapmaya başlamış. Daha sonrasında saat 04.30 olduğunda etrafı kontrol ederek motosikletimizin yanına geliyorlar. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca uğraştıktan sonra kilidi kırıp çalıyorlar. Sabah güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra suç duyurusunda bulunduk. Ekipler, bu kişilerin aynı bölgede bir motosiklet daha çaldığını bize aktardı. Motosikletimizde direksiyon kilidi, tekerlek kilidi ve alarm sistemi olmasına rağmen nasıl çaldıklarına anlam veremedik" dedi.

'MOTOSİKLET ELİMİZ AYAĞIMIZDI'

Eşinin diyaliz tedavisi için sabah erken saatlerde motosikletle gittiğini söyleyen Tokay, motosikletlerinin bulunması için yetkililerden yardım istedi. Tokay, "Eşim diyaliz hastası. Sabah saat 06.00'da tedavi olmak için sağlık kuruluşuna gidiyordu. Mecbur sabahları gelip beni işime bırakıyordu. Görenlerin veya duyanların bize haber vermesini istiyoruz. Elimiz ayağımız motosikletti; eşim tedaviye giderken, çocuklarımızı okuldan alırken ve ben işe gelirken yani her işimizde kullanıyorduk. Yetkililerden motosikletimizin bulunmasını ve hırsızların yakalanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

