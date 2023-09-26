Bob Moses İstanbul'da Konser Verecek

Elektronik müziğin başarılı ikilisi Bob Moses, kasım ayında İstanbullu dinleyicileriyle buluşuyor.

Kanadalı elektronik müzik ikilisi Bob Moses, enerji dolu bir müzik akşamı için İstanbul'a geliyor. Grammy ödüllü ikilinin 19 Kasım'da İstinyeArt Yüzde 100 Performans Arena'da vereceği konserin biletleri Türkiye'nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial'da satışa çıktı.

Tom Howie ve Jimmy Vallance'den oluşan Bob Moses, ilk albümleri "Days Gone By" ile başarılı bir çıkış yakaladı. 2017'de "Tearing Me Up" RAC remiksiyle ödül kazanan ikili, 2018'de ikinci albümleri "Battle Lines"ı dinleyicilerle buluşturdu. 2020'de "Desire" adlı EP'lerini yayımlayan Bob Moses, dünya çapında farklı performans mekanlarında gerçekleştirdiği etkileyici performanslarla adından söz ettirdi. - İSTANBUL