Boao Forumunda Uzmanlar Çin'in Yüksek Kaliteli Kalkınmasını Övdü

Hainan eyaletinde Boao Asya Forumu 2023 Yıllık Toplantısı'na katılan uzmanlar, Çin'in inovasyon gibi yüksek kaliteli kalkınmadaki başarılarından övgüyle bahsetti.

SES 1 (İngilizce): FEY CARL, BI Norveç İşletme Fakültesi'nde profesör:

"Tarihsel olarak Çin, dünyanın fabrikası olmaya odaklanmıştı. Şimdiyse Çin, sadece bir fabrika olmayı değil, aynı zamanda dünyanın inovasyoncusu olmayı hedefliyor. Çin'in inovasyon konusunda iyi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Söz gelimi tüm dünyada Çin inovasyon alanında, 11. sırada yer alıyor ve 100 milyon ve üzeri nüfusa sahip ülkeler arasındaysa ikinci sırada yer alıyor."

Diğer uzmanlar da Çin'in yeşil dönüşümüne olan inançlarını ifade etti.

SES 2 (İngilizce): BEN SIMPFENDORFER, Oliver Wyman'ın ortağı:

"Temiz enerji kesinlikle Çin'in son derece rekabetçi olmasını bekleyebileceğimiz bir alan. Bu alanda önemli düzeyde politika desteği mevcut. Önemli ölçüde piyasa ölçeği de bulunuyor. Bu iki şey bir araya geldiğinde sektörlerin kalkınmasına güçlü bir etki yapabilir."

SES 3 (İngilizce): ALESSANDRO GOLOMBIEWSKI TEIXEIRA, Tsinghua Üniversitesi'nde profesör:

"Çin'in yeşil dönüşümü, sadece Çin için değil, aynı zamanda bu üretimden ve düzenleyici çerçevelerden kar elde edebilecek ve deneyim hakkında bilgi edinecek ve alışverişte bulunacak uluslararası ülkeler açısından önemli bir husus. Bu ülkeler birçok fırsat yaratabilir, çünkü Çin yeşile geçtiğinden diğer ülkelerinden yeşile geçmesi gerekir. Çünkü Çin, sektöre önderlik ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Boao'dan bildiriyor.

(XHTV)