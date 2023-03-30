Boao Forumu'na Katılan Dünya Liderleri Güçlüklerin Üstesinden Gelmek İçin İşbirliği Çağrısı Yaptı

Boao Asya Forumu (BFA) 2023 Yıllık Toplantısı'nın açılış töreni Perşembe günü Çin'in ada eyaleti Hainan'da yapıldı.

Törene katılan dünya liderleri, küresel güçlüklerin üstesinden gelmek için işbirliği ve yeni eylem çağrısında bulunurken, Çin'in küresel refahtaki rolünü vurguladı.

SES 1 (İngilizce): BAN Kİ-MUN, Boao Forum for Asia Başkanı

"İleriye bakma ve ortak geleceğimiz için plan yapma zamanı. Uzun vadeli ve küresel nitelikteki güçlüklere karşı yenilenmiş eylem zamanı. Açıktır ki, dayanışma ve işbirliği, küresel belirsizliğin keşfedilmemiş sularında ilerlemek için en iyi yol olmaya devam ediyor. Küresel vizyona, daha uzun sürecek vizyona sahip olmalıyız ve bunu küresel ortaklıkla birleştirmeliyiz."

SES 2 (İngilizce): PEDRO SANCHEZ, İspanya Başbakanı

"Karşılıklı fayda sağlayan bu işbirliğini derinleştirmeye devam etmeliyiz. Kazan-kazan işbirliği için bolca alan var. Hem ekonomik alan hem de onun ötesine geçen ortaklığımızı sürdürmeliyiz."

SES 3 (İngilizce): ENVER İBRAHİM, Malezya Başbakanı

"Dayanışma ve işbirliği en iyi şekilde Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin gerçekleştirilmesinde örneğini buluyor. Pandemiyi geride bıraktıktan sonra, bu girişime yeniden ivme kazandırmaya çalışmalıyız."

SES 4 (İngilizce): LEE HSİEN LOONG, Singapur Başbakanı

"Kovid-19 sonrası yatırım, ticaret ve turizm akışlarının canlanmasını teşvik ediyoruz ve Çin'in dinamik ekonomisindeki yeni büyüme fırsatlarına katılmayı dört gözle bekliyoruz. Tüm tarafların Asya'ya ve dünyaya fayda sağlayacak şekilde bölgesel ve küresel kalkınma ve refaha daha aktif bir şekilde katkıda bulunmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

SES 5 (Fransızca): PATRİCK ACHİ, Fildişi Sahili Başbakanı

"Çin'in son 50 yıldaki olağanüstü gelişimi hepimiz için ilham verici. Çin halkı, eşi benzeri görülmemiş bir oranda muazzam bir zenginlik yaratmak için insan sermayesini bir varlığa dönüştürdü. Asya ile Afrika arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını karşılıklı çıkarlarımız için, gezegenimiz ve tüm insanlık için güçlendirmemiz gerekiyor."

SES 6 (İngilizce): KRİSTALİNA GEORGİEVA, Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü

"İşbirliğinin, dünya genelinde gelirleri ve yaşam standartlarını artıran ticari entegrasyonu derinleştirerek küresel ekonomiyi dönüştürdüğünü zaten biliyoruz. Çin'de 800 milyon insan yoksulluktan kurtuldu. Ülke dünya ekonomisine daha da entegre hale geldikçe bu inanılmaz bir başarı olarak kendisini gösteriyor. Aynı şekilde, Asya'daki ülkelerde ticaret entegrasyonu, Çin'in kritik bir merkez olduğu bölge içindeki ticaret de dahil olmak üzere, on yıllardır güçlü gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesinin temel bir bileşeni olmuştur."

50'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 2.000 delege, 28-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen bu yılki Boao toplantısında yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Boao'dan bildiriyor.(XHTV)