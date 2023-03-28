Boao Forumu: Asya ülkeleri 2023'te yüzde 4,5 büyüyecek

Asya İçin Boao Forumu, Çin'de düzenlenen yıllık konferansında yayımladığı raporda, Asya ülkelerinin toplam gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) 2023'te yüzde 4,5 artış kaydedeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

"Asya'da Ekonomik Beklentiler ve Bütünleşmenin Gelişimi" başlıklı raporda, küresel ekonomik durgunluk riski ve bütünleşme eğilimlerinin tersine dönebileceğine dair işaretlere rağmen 2023'te Asya ülkelerinin büyüme ivmesini artırmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, Çin ve Hindistan'ın küresel büyümenin yaklaşık yarısını sağlayacağı ifade edilirken, 2022'deki yüzde 4,2'lik büyümenin ardından kıta ekonomisinin bu yıl toplam yüzde 4,5 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.

Geçen yıl yüzde 8,8 olan küresel enflasyonun bu yıl yüzde 6,6'ya düşeceğinin tahmin edildiği raporda, enflasyon baskısının azalmasının büyümeye olumlu etki sağlayacağı kaydedildi.

Forumun Genel Sekreteri Li Baodong, Asya'nın karamsar küresel ekonomik manzarada bir "parlak nokta" olarak belirdiğini vurgulayarak, imalat, ticaret, yatırım ve finansal faaliyetlerdeki bütünleşme ve uyumun gelişmeyi sürdüreceği, Asya'nın küresel ekonomi yönetiminde daha fazla söz sahibi olacağı beklentisini dile getirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 2,9 olacağını tahmin ediyor. Dünya ekonomisi, 2000-2019'da yıllık ortalama 3,8 büyümüştü.