Boao Asya Forumu Başladı

BOAO, 20 Nisan (Xinhua) -- Boao Asya Forumu'nun yıllık konferansı, 20-22 Nisan tarihlerinde Çin'in en güneyindeki Hainan eyaletinin kıyı kasabası Boao'da düzenleniyor. Konferansın başlıkları arasında yeşil toparlanma ve sürdürülebilir kalkınma yer alıyor.

Çin'in güneyinde bulunan Hainan eyaletindeki Boao'da enerjiyi etkin bir şekilde kullanabilen bir dijital teknoloji-enerji entegrasyonu sistemini gösteren bir katılımcı, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ding Hongfa/Xinhua)

Çin'in güneyinde bulunan Hainan eyaletindeki Boao'da düzenlenen Boao Asya Forumu'ndaki (BFA) tema parkında brokar dokuyan Li etnik grubuna mensup kadınlar, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Xinhua / Güncel