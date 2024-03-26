Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Konferansının Gündemi Açıklandı

BOAO, 26 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu (BFA), 26-29 Mart tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Boao tatil kasabasında düzenlenecek 2024 yıllık konferansının gündemini açıkladı.

26 Mart tarihinde Boao Asya Forumu 2024 yıllık konferansı kapsamında bir basın toplantısı düzenlenirken, devam eden günlerde de bir dizi panel tartışmasının yanı sıra yuvarlak masa toplantıları ve CEO diyalogları gibi yalnızca davetlilerin katılabileceği diğer etkinlikler gerçekleştirilecek. Boao Asya Forumu'nun internet sitesinde yayımlanan gündeme göre, açılış genel kurulunun 28 Mart'ta yapılması planlanıyor.