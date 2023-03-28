Boao Asya Forumu 2.000'den Fazla Katılımcıyla Yıllık Toplantısına Başladı

BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu (BFA) Genel Sekreteri Li Baodong, 28-31 Mart tarihlerinde Çin'in Hainan ada eyaletindeki bir sahil kasabası olan Boao'da düzenlenecek bu yılki toplantıya yaklaşık 2.000 katılımcının yer alacağını bildirdi.

BOAO, 28 Mart (Xinhua) -- Boao Asya Forumu (BFA) Genel Sekreteri Li Baodong, 28-31 Mart tarihlerinde Çin'in Hainan ada eyaletindeki bir sahil kasabası olan Boao'da düzenlenecek bu yılki toplantıya yaklaşık 2.000 katılımcının yer alacağını bildirdi.

Kovid-19 salgınından bu yana BFA'nın tamamen fiili katılımla gerçekleştirilen ilk yıllık toplantısı olan bu yılki toplantıya, 50'nin üzerinde ülke ve bölgeden yaklaşık 2.000 delege ve yaklaşık 40 ülke ve bölgedeki 170'in üzerinde medya kuruluşundan 1.100'ü aşkın gazeteci katılım gösterecek.

"Belirsiz Bir Dünya: Zorlukların Ortasında Kalkınma için Dayanışma ve İş Birliği" temalı toplantı, "Kalkınma ve Kapsayıcılık," "Verimlilik ve Güvenlik," "Bölgesel ve Küresel" ve "Şimdi ve Gelecek" olmak üzere dört konuya odaklanacak.

Li, Salı günü Boao Asya Forumu'nun 2023 Yıllık Toplantısı hakkında düzenlenen ilk basın toplantısında, "Yıllık toplantıdaki tartışmalar aracılığıyla belirsiz bir dünyada kesinliği araştırmayı ve zorlukları daha iyi karşılamak üzere ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini teşvik etmeyi umuyoruz. Ayrıca kalkınmayı daha iyi teşvik etmek üzere açıklık ve kapsayıcılığı desteklemeyi de amaçlıyoruz" dedi.

2001 yılında kurulan Boao Asya Forumu, bölgesel ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi ve Asya ülkelerini kalkınma hedeflerine yakınlaştırmayı hedefleyen kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur.